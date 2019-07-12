2019-07-12T18:58:58+03:00
Общество

В Казани устроят забеги щенков и собак-ветеранов

Мероприятие пройдет 21 июля
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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21 июля Казань примет соревнования по курсингу для собак различных пород. Мероприятие состоится на песчаном берегу Казанки, что по улице Сибгата Хакима, около развлекательного комплекса «Ривьера».

Регистрация и госветконтроль участников соревнований на Кубок Казанки начнутся в 6.30. У всех питомцев будут проверять ветпаспорта с действующими прививками. Забеги щенков и собак-ветеранов стартуют в 7.00, награждение победителей и призеров запланировано на 8.30.

В 8.00 начнется регистрация собак-юниоров и других возрастных групп. Забеги стартуют в 9.15: на короткой трассе свои способности продемонстрируют юниоры и собаки категории «мини», а на длинной трассе – собаки категорий «медиум» и «макси».

Награждение призеров планируется провести в 15.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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