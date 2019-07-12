"Не очень же машина": Министр экономического развития России едет в Казань за рулем янтарной Lada XRAY

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-12T15:47:54+03:00

В столице Татарстана он намерен прогуляться по набережной и пообщаться с людьми

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В пятницу, 12 июля, примерно в 11 часов министр экономического развития России Максим Орешкин выехал из Москвы в Тольятти. По пути глава ведомства заедет в Казань, где планирует сделать остановку.

- В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти, - написал Орешкин на своей соцстранице.

После он выложил фото автомобиля янтарной Lada XRAY янтарного цвета. Именно на нем министр и отправился в свое небольшое турне. Интернет-пользователей удивил выбор машины. В комментариях они отметила, что «не очень». От чиновника они ожидали большего.

- Максим, ну если серьезно. Не очень же машина, - пишет некто nikita170983

- Вы искренне считаете, что на фоне других автомобилей за эти деньги, этот является достойным? Настолько, что вы взяли его себе в каждодневное пользование? – удивляется tim_official_

Помимо возможности пообщаться с людьми он хочет подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7.

На вопрос о планах в столице Татарстана Орешкин ответил, что надеется вечером погулять по набережной. Какой именно набережной и каким вечером – неизвестно. Так как дорога от Москвы до Казани может занять порядка 14 часов, а у министра намечена остановка еще и в Нижнем Новгороде, то не исключено, что речь идет о вечере субботы, 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU