2019-07-12T16:13:01+03:00
Происшествия

В Марий Эл начались поиски мужчины, который вышел из дома в летней одежде и нуждается в медицинской помощи

О местонахождении Игоря Щеголева ничего не известно 4 дня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл начались поиски 29-летнего жители деревни Корта Игоря Щеголева. Мужчина вышел из дома 8 июля, но обратно не вернулся до сих пор.

Игорь ростом 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и синие глаза. На момент пропажи на мужчине была синяя летняя кофта с рукавами, голубые джинсы и темные спортивные туфли. Известно, что пропавший имеет проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Игоря Щеголева, просят позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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