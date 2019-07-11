«Синяя борода» из Чебоксар, который закопал чемодан с телом жены, приговорен к 15 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-11T18:38:53+03:00

Это не первая жертва мужчины – на его счету до этого уже было два убийства [видео]

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45-летний житель Чебоксар за убийство, кражу и похищение паспорта был приговорен Верховным судом Чувашии к 15 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Кроме того, в пользу каждого из родителей убитой и ее детей с мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей. Сообщили в СУ СКР Чувашии.

Как было доказано, вечером 8 сентября прошлого года в своей квартире мужчина по пьяни затеял ссору со своей 37-летней женой. В итоге он не смог себя сдержать и, схватив бельевую веревку, начал душить супругу.

Когда та перестала подавать признаки жизни, муж поместил ее тело в чемодан. После этого осужденный вызвал такси и отвез на нем труп в лесопосадку около Чебоксарского залива. Там он и закопал чемодан с телом жены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719715" frameborder="0"></iframe> Житель Чебоксар задушил свою жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал.

После мужчина спокойно присвоил принадлежащие супруге золотые украшения, сотовый телефон и паспорт – всего на общую сумму более 480 тысяч рублей.

Не прошло и суток, как в полицию обратился отец убитой. Он был обеспокоен, что его дочь, живущая с мужем и двумя малолетними детьми, не выходит с родными на связь. Поскольку у женщины не было причин и озвученных намерений куда-либо уехать по факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В кратчайшие сроки следователям удалось выйти на след ее мужа и задержать его. Его поместили под стражу.

Еще бы он еще в 1998 году был приговорен к 14 годам колонии за убийство двух человек, в том числе и женщины, которых задушил. Ну чем не местная «синяя борода».

ИСТОЧНИК KP.RU