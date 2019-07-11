2019-07-11T16:28:19+03:00
Происшествия

«В центре города…»: 33 мобильных телефона обернулись для подростка судом

Его обвиняют в краже нескольких десятков гаджетов на более чем полмиллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чебоксарах в ближайшее время состоится суд над 17-летним парнем. Подростка обвиняют в краже нескольких десятков мобильных телефонов и салона сотовой связи. Ущерб оценили в сумму порядка 590 тысячи рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, рано утром 27 апреля текущего года в столице Чувашии несовершеннолетний металлическим молотком разбил стеклопакет и залез в салон сотовой связи. Оттуда он забрал 33 мобильных телефона.

Несмотря на то, что парня полицейские задержали в кратчайшие сроки, один гаджет он успел куда-то деть. Местонахождение этого телефона пока не установлено.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщил в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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