2019-07-11T16:07:00+03:00
Политика

На выборах Госсовета Татарстана не будет видеокамер

Вместо этого на участках увеличат количество наблюдателей
Наиля ГАЛИМОВА
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На избирательных участках увеличится количество наблюдателей.На избирательных участках увеличится количество наблюдателей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На предстоящих осенних выборах Госсовета Татарстана не будет видеокамер на избирательных участках. Об этом на очередном заседании республиканского парламента заявил его спикер Фарид Мухаметшин.

– У нас видеонаблюдение было и в 2016 году, и в 2018-м, сейчас оно есть на едином государственном экзамене в тех же школах, где проходят выборы, но председатель Центральной избирательной комиссии говорит, что камер нет. Видеонаблюдение повысит прозрачность выборов и легитимность будущего состава парламента – выступил на заседании депутат от КПРФ Артем Прокофьев.

Что и прокомментировал Фарид Мухаметшин:

"Мы твердо пришли к выводу, что лучше увеличить количество наблюдателей официально - от Общественной палаты и других - до 20−25 человек на каждом избирательном участке. Ни одна техника такую работу не выполнит, как непосредственно подготовленные наблюдатели от политических партий, независимых депутатов. Я думаю, это самый правильный подход"

ИСТОЧНИК KP.RU

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