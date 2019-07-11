Мирэль, Иван, Ильназар и Тамерлан: в Казани составлен рейтинг редких имен прошлой недели

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-11T15:02:07+03:00

За этот период в городе появилось на свет 454 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего за этот период в городе родилось 454 детей

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В ЗАГСе Казани подвели итоги прошлой недели. Так, за этот период в городе появилось на свет 454 детей. Из них 240 – это мальчики, а 214 – девочки.

При этом самый минимальный вес, который был зафиксирован у новорожденного составил 1 620 граммов, а самый богатырский – 4 700 граммов.

Также специалисты ЗАГСа столицы Татарстана не забыли и о составлении рейтинга самых популярных и самых редких имен.

Итак, по итогам прошлой неделе в список первых попали: Амир, Милана, Малика, Тимур, Карим, Артур, Камиль, Самира, Аскар, Алиса, Азалия, Артем, Ева, Лейла и Ульяна.

Реже всего казанцы дарили своим новорожденным детям имена: Сулейман, Иван, Ильназар, Эмма, Кир, Даян, Сальман, Руфина, Юстина, Оливия, Алим, Ариэлла, Афина, Имран, Киара, Мирэль, Стефания и Тамерлан.

ИСТОЧНИК KP.RU