2019-07-11T13:45:57+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Татарстана против проведения референдума по строительству МСЗ

Они отклонили это предложение из-за «неопределенности своих последствий»
Олег ЛУГОВОЙНаиля ГАЛИМОВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В этот четверг, 11 июля, на заседании Госсовета Татарстана местные депутаты отклонили предложение о проведении в республике референдума по строительству под Казанью мусоросжигательного завода (МСЗ).

Как отметили народные избранники, сейчас вопрос о референдуме не рассматривается и отклонили данное предложение из-за «неопределенности своих последствий».

Сам же вопрос, выносимый на республику, звучит следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?».

Такую формулировку вопроса комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению назвал неточной. Также было заявлено, что данный вопрос не соответствует республиканскому законодательству, так как неясно, кто исполнит решение референдума.

Тем временем проект МСЗ под Казанью еще не прошел финальную госэкспертизу. Она должна показать татарстанским властям безопасен завод или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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