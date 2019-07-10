«Единая Россия» проверила, как в Татарстане создается система гериатрической медпомощи

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-10T17:01:34+03:00

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В среду, 10 июля, в конференц-зале казанской Городской поликлиники №21 прошли общественные слушания по реализации в Татарстане нацпроекта «Демография». Члены рабочей группы контроля под председательством зампреда Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, а также председатель комитета по социальной политике парламента республики Светлана Захарова, представители Минздрава и Минсоцтруда РТ, общественные активисты и жители старшего поколения обсудили, как идет процесс по созданию системы гериатрической помощи.

Гериатрическая медицина – это особый раздел здравоохранения, который занимается именно болезнями пожилых людей. Сейчас это направление особенно актуально: доля старшего поколения уверенно растет, как в Татарстане, так и по всей России. По данным Минздрава республики, в 2019 году доля граждан старше 60 лет в Татарстане составляет 20,8%.

– Прогноз на 2025 год показывает, что доля старшего поколения в Татарстане составит практически четверть населения – 23,4%, – сообщил в ходе встречи первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. – Сегодня в республике проживают 1,145 млн пенсионеров. 135 тысяч из них достигли возраста 80 лет. 4439 человек – старше 90 лет, 1042 – старше 95 лет. А 88 татарстанцев преодолели рубеж в 100 лет. И вы понимаете, что вопрос создания системы гериатрической помощи встает все острее с каждым годом.

Врач-гериатр – такой же узкопрофильный специалист, как, к примеру, кардиолог или офтальмолог. Однако, как выясняется, до недавнего времени целенаправленной подготовки специалистов данного профиля не было: вся нагрузка по работе с пожилыми лежала на врачах общей практики. Сейчас ситуация изменилась: уже идет подготовка 40 врачей-гериатров, вскоре они должны приступить к работе в сети вновь создаваемых гериатрических кабинетов. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Демография», одним из направлений которого является проект «Старшее поколение». На его реализацию в Татарстане в 2019 году выделено 546 млн рублей.

– В 2019 году в Татарстане в рамках проекта «Старшее поколение» заработают 45 гериатрических кабинетов и 170 гериатрических коек, – прокомментировала руководитель группы контроля за реализацией нацпроектов Татьяна Ларионова. – 10 кабинетов этого профиля уже открылись, еще 25 заработают в ближайшие месяц-два. Оставшиеся десять должны начать прием до конца года.

Зампред Госсовета Татарстана особо отметила, что на этом этапе важно, чтобы сами жители старшего поколения проследили, как работают эти кабинеты:

«Мы сегодня посетили с коллегами гериатрический кабинет в казанской поликлинике №21 – одном из лучших медицинских комплексов республики. И все же меня удивило, что кабинет для пожилых людей, которым не всегда легко передвигаться по лестницам, был открыт на третьем этаже. Хорошо, что в поликлинике есть лифт. Но я опасаюсь, что в других поликлиниках за этим аспектом будут смотреть не столь внимательно. Поэтому важно, чтобы сами пенсионеры, ветеранские организации подключились к проекту контроля «Единой России» и не стеснялись сообщать о недостатках – в том числе через сайт VMESTE.TATAR или приемные партии»

Председатель правления республиканского отделения Союза пенсионеров Любовь Мишина согласилась, что очень важно подключать жителей к контролю нацпроектов, который организовала «Единая Россия»:

«Я сама активно слежу за развитием проекта «Старшее поколение», и информации действительно не хватает. Я знаю, сколько должно быть открыто кабинетов и коек, но до сегодняшних слушаний я не могла нигде узнать точные данные, сколько из них по факту начали работать. А ведь наши люди на встречах задают эти вопросы: где открылись кабинеты? как пройти диспансеризацию? как получить помощь? Эту информацию нужно тиражировать»

Еще один момент, на который обратили внимание Татьяна Ларионова и Светлана Захарова – оснащение новых гериатрических кабинетов. Они пока что мало чем отличаются от обычных терапевтических. Единственное (но существенное) преимущество состоит в том, что людям старшего поколения стало проще попасть к врачу.

Фото: Из материалов пресс-службы

– Сейчас мы решаем задачу создать такие кабинеты по всей республике. Но в дальнейшем, думаю, нам предстоит поработать над тем, чтобы гериатрические кабинеты получили все необходимое оснащение, – заявила Светлана Захарова.

Необходимость особого отношения к пациентам старше 65 лет подтверждена цифрами. Так, на совещании обсуждали не только открытие кабинетов, но и гериатрических коек в больницах: это направление также заложено в нацпроект «Демография». Дело в том, что затраты фонда ОМС на содержание одной такой больничной койки в полтора раза превышают стандартные: пожилые пациенты выздоравливают дольше, уход за ними требует усилий большего числа специалистов. До сей поры действовала «уравнительная» система, что сказывалось на качестве лечения. Благодаря нацпроекту эта недоработка будет исправлена: только в 2019 году запланировано создание 170 гериатрических коек в стационарах Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU