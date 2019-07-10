2019-07-10T16:16:12+03:00
Общество

В Казани приступили к ремонту дороги на улице Рихарда Зорге

Ее реконструкция проводится в рамках нацпроекта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Татарстана приступили к ремонту проезжей части на очередном участке улицы Рихарда Зорге.

Речь идет об отрезке длиной в 591 метр - от улицы Братьев Касимовых до улицы Танковая.

В итоге там должны обновить 10 872 квадратных метров асфальта. Кроме того, будут отремонтированы тротуары, установят перильное ограждение и 11 фонарных столбов.

Замене подвергнут и дорожные знаки, а также разрушенные бортовые камни, нанесут на данном участке проезжей части и новую разметку из термопластика.

- Сейчас дорожники фрезеруют существующее покрытие и укладывают выравнивающий слой, меняют бортовые камни. Работы на данном участке планируется завершить к 1 августа, - сообщают в Минтрансе Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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