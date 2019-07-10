2019-07-10T17:43:04+03:00
Общество

С 13 июля маршруты электричек Казань-Свияжск и Свияжск-Арск продлят до станции Тюрлема

Данные изменения будут действовать до 29 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
До этой станции данные пригородные поезда будут возить пассажиров по субботам и воскресеньям.До этой станции данные пригородные поезда будут возить пассажиров по субботам и воскресеньям.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Начиная с этой субботы, 13 июля, в Татарстане свои маршруты поменяют электрички Казань-Свияжск и Свияжск-Арск. А именно, их продлят до станции Тюрлема. Причем только по субботам и воскресеньям.

Так, из Казани пригородный поезд будет отправляться в 08.15, после станции Свияжск (прибытие в 09.28) состав проследует через 746 километр, Ширданы и Воробьевский. Прибытие в Тюрлему в 09.54.

Из Свияжска в Арск электричка отправится со станции Тюрлема в 10.43. Прибытие в Арск в 13.36.

Данное расписание будет действовать до 29 сентября 2019 года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах водитель иномарки сбил на «зебре» 15-летнюю школьницу
«Единая Россия» проверила, как в Татарстане создается система гериатрической медпомощи
Что важнее?: в Набережных Челнах водитель маршрутки заехал на ремонтируемый участок дороги и теснил бампером рабочих
Президент Татарстана Рустам Минниханов решил назначить «ответственного за жаркое лето»
В Казани приступили к ремонту дороги на улице Рихарда Зорге
В Татарстане прокуратура проверит порядок зачисления в детсады и школы
"Рубин" усилился защитником "Ростова"
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
В Казани из-за пожара в ванной эвакуировали мать с двумя детьми
В Чебоксарах во время гастролей в цирке-шапито родился бенгальский тигренок
В Татарстане по факту падения ребенка с 16-го этажа возбудили уголовное дело
ЦИК РТ зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва
К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа
В Набережных Челнах во время ремонта моста столб упал на рабочих: один человек погиб
Наравне с Европой и Азией: Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов
В Чувашии на Волге из-за непогоды туристам на острове понадобилась помощь спасателей
11 июля целых пять районов Казани на день оставят без света
В Чувашии главбуха больницы будут судить за хищение 11 миллионов рублей