С 13 июля маршруты электричек Казань-Свияжск и Свияжск-Арск продлят до станции Тюрлема

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-10T17:43:04+03:00

До этой станции данные пригородные поезда будут возить пассажиров по субботам и воскресеньям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Начиная с этой субботы, 13 июля, в Татарстане свои маршруты поменяют электрички Казань-Свияжск и Свияжск-Арск. А именно, их продлят до станции Тюрлема. Причем только по субботам и воскресеньям.

Так, из Казани пригородный поезд будет отправляться в 08.15, после станции Свияжск (прибытие в 09.28) состав проследует через 746 километр, Ширданы и Воробьевский. Прибытие в Тюрлему в 09.54.

Из Свияжска в Арск электричка отправится со станции Тюрлема в 10.43. Прибытие в Арск в 13.36.

Данное расписание будет действовать до 29 сентября 2019 года.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU