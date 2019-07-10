В Татарстане по факту падения ребенка с 16-го этажа возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-10T14:09:24+03:00

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Набережных Челнах по факту смертельного падения из окна 16-го этажа шестилетнего мальчика на припаркованный во дворе автомобиль возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что трагедия произошла 3 июля во дворе одной из многоэтажек татарстанского автограда. По предварительным данным, мать оставила своего малолетнего сына в квартире одного, когда отправилась в магазин.

Перед выходом женщина закрыла окна и зашторила их. Но мальчик решил выглянуть на улицу, сам открыл одну из створок, и, не удержавшись, выпал. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU