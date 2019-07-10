К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-10T13:23:55+03:00

Она упала на тротуар и после скончалась в больнице

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29-летнего жителя Канашского района признали виновным в убийстве во время новогодних каникул.

Как было доказано в суде, вечером 4 января этого года мужчина гостил у приятеля в Канаше. В квартире среди прочих присутствовала 29-летняя девушка. Именно с этой знакомой во время застолья и поссорился осужденный.

Обиженная гостья вышла на балкон. За не последовал ее оппонент. Там мужчина схватил сзади потерпевшую, приподнял и скинул вниз с высоты 4 этажа. Упав вниз на обледенелый тротуар, девушка получила травму головы, позвоночника и грудной клетки. С места происшествия ее на «скорой» увезли в местную больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась 18 апреля.

- В итоге за убийство суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU