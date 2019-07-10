К 9 годам колонии был приговорен житель Чувашии за то, что из-за ссоры скинул девушку с 4 этажа
29-летнего жителя Канашского района признали виновным в убийстве во время новогодних каникул.
Как было доказано в суде, вечером 4 января этого года мужчина гостил у приятеля в Канаше. В квартире среди прочих присутствовала 29-летняя девушка. Именно с этой знакомой во время застолья и поссорился осужденный.
Обиженная гостья вышла на балкон. За не последовал ее оппонент. Там мужчина схватил сзади потерпевшую, приподнял и скинул вниз с высоты 4 этажа. Упав вниз на обледенелый тротуар, девушка получила травму головы, позвоночника и грудной клетки. С места происшествия ее на «скорой» увезли в местную больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась 18 апреля.
- В итоге за убийство суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU