В Татарстане сильный ветер сдул крышу со школы

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-10T09:47:22+03:00

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Проливной дождь и сильный ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду, стали причиной частичного срыва крыши над школой в Арском районе. Все произошло 9 июля в 18.50 в селе Ашитбаш на улице Пионерской в доме 34. Сильный ветер буквально сдул частично крышу с местной школы, которая была построена в 2004 году.

Общая площадь повреждений превысила 60 квадратных метров.

- Для установления сроков ремонта 10.07.2019 запланировано совещание в администрации Арского МР по постановке сроков восстановления повреждённой части кровли, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU