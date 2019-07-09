В Татарстане чиновник за взятку в 20 тысяч рублей приговорен к колонии

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-09T18:45:13+03:00

Кроме того, он должен будет заплатить штраф в пять раз превышающий сумму незаконно полученных денег

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В Бугульме 30-летнего руководителя органа муниципального контроля признали виновным в получении взятки.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года чиновник получил от частного лица 20 тысяч рублей. За эти деньги он согласился не составлять акт обследования земельного участка, на котором нелегально разместили пункт приема металлолома. За что, к слову, положен штраф за самовольное захват земли.

Чиновник свою вину признал. В итоге суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет еще и выплатить штраф суммой в пять раз превышающую размер полученной взятки – 100 тысяч рублей.

- Чиновника также лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение двух лет. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU