2019-07-09T18:32:48+03:00
Происшествия

В Марий Эл машина без водителя сбила 3-летнего мальчика

Автомобиль скатился с пригорка
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Накануне днем в деревне Визимка Куженерского района на улице Центральная автомобиль «ВАЗ-2109» без водителя сбил 3-летнего мальчика. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован с места происшествия бригадой «скорой помощи».

По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки, который при этом не имеет прав на управление автотранспортом, оставил ее на пригорке. Парень не удосужился поставить машину на тормоз. В итоге автомобиль без водителя скатился вниз и наехал на игравшего неподалеку ребенка. Сообщает МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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