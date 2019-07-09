В Марий Эл машина без водителя сбила 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-09T18:32:48+03:00

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Накануне днем в деревне Визимка Куженерского района на улице Центральная автомобиль «ВАЗ-2109» без водителя сбил 3-летнего мальчика. Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован с места происшествия бригадой «скорой помощи».

По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки, который при этом не имеет прав на управление автотранспортом, оставил ее на пригорке. Парень не удосужился поставить машину на тормоз. В итоге автомобиль без водителя скатился вниз и наехал на игравшего неподалеку ребенка. Сообщает МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU