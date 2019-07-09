В Чувашии полицейского подозревают в пьяном ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-09T14:53:40+03:00

С места аварии в тяжелом состоянии в больницу был доставлен один человек

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Авария с участием легковушки и мотоблока произошла в понедельник, 8 июля, в 17.00 в Янтиковском районе в селе Яншихово-Норваши. По предварительным данным, легковушка ВАЗ-2107 на перекрестке возле сельского магазина наехала на мотоблок. Водителя которого - 32-летнего местного жителя, с тяжелыми травмами увезли в Канашскую межрайонную больницу.

Во время разбора аварии выяснилось, что за рулем легковушки находился сотрудник МВД Чувашии. При этом были подозрения в том, что полицейский сел за руль пьяным. Однако он их так и не развеял, так как категорически отказался от прохождения медосвидетельствования.

По факту данной аварии МВД Чувашии проводит служебную проверку. Пока известно, что полицейский находится на отдыхе. Мужчину ждет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, накажут и его непосредственных начальников.

ИСТОЧНИК KP.RU