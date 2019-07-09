2019-07-09T17:20:35+03:00
Экономика

В Чебоксарах дорогу на проспекте Яковлева отремонтируют за 687,6 миллиона рублей

Работы пройдут в три этапа и продлятся до 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Так, сначала ремонт проведут на участке от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина.Так, сначала ремонт проведут на участке от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В скором времени в Чебоксарах начнутся работы по реконструкции дороги на проспекте Ивана Яковлева. Из бюджета на эти цели уже выделено 687,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, реконструкция будет проходить в три этапа и продлится до 2020 года. Так, сначала ремонт проведут на участке от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина, затем – от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе, и в заключении – от кольца на проспекте 9-й Пятилетки до улицы Кукшумская.

В 2019 году будут реализованы третий и частично первый этапы. Второй этап будет выполнен в 2020 году.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фарид Мухаметшин: «Нужно донести до людей, что они главные контролеры нацпроектов»
В Казани сняли на видео, как водитель легковушки подрезал мотоциклиста
Татарстанец погиб, пытаясь подключить электричество стоя в ковше экскаватора
В Марий Эл ветер вырывал деревья с корнем и закидывал их на крышу домов, а также валил на автомобили
В Татарстане мост через реку Свиягу реконструируют за 4,7 миллиарда рублей
Под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля
Счетная палата Татарстана: в финансовой отчетности кожвендиспансера республики выявлены искажения на 120 миллионов рублей
В Татарстане после аварии водитель покончил с собой
В Чувашии полицейского подозревают в пьяном ДТП с пострадавшим
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
10 июля в четырех районах Казани пройдет отключение света
Жену экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина хотят наказать за сокрытие акций Газпрома
Татарстану подарили скульптуру поэта Кул Гали
Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности
В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане
Под Казанью обманутые дольщики ЖК «Яшьлек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов