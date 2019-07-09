В Чебоксарах дорогу на проспекте Яковлева отремонтируют за 687,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-09T17:20:35+03:00

Так, сначала ремонт проведут на участке от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Работы пройдут в три этапа и продлятся до 2020 года

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В скором времени в Чебоксарах начнутся работы по реконструкции дороги на проспекте Ивана Яковлева. Из бюджета на эти цели уже выделено 687,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, реконструкция будет проходить в три этапа и продлится до 2020 года. Так, сначала ремонт проведут на участке от улицы Кукшумская до улицы Ашмарина, затем – от улицы Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе, и в заключении – от кольца на проспекте 9-й Пятилетки до улицы Кукшумская.

В 2019 году будут реализованы третий и частично первый этапы. Второй этап будет выполнен в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU