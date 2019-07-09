В Кировском районе Казани ряд домов оставят без воды почти на сутки

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-09T11:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 11 июля, в ряде домов Кировского района столицы Татарстана почти на сутки пересохнут краны. Отключение связано с проведением работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 11 июля до 6.00 12 июля воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, четные номера домов от дома №2 до дома №30 и нечетные номера домов от дома №11 до дома №49, улица Ново-Светлая, 2, 11, улица Окольная, 1, 3, 5, 7, 9 (детсад №137), 16, а также в домах, расположенных по улицам: 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Пархоменко, Самарская, Телецентра, Юбилейная.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU