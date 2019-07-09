В Чебоксарах за нарушение закрыли кафе в ТЦ "Ярмарка"

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-09T10:40:21+03:00

Там обнаружили много нарушений, которые могут привести к инфекциознным болезням

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По решению Ленинского районного суда Чебоксары индивидуального предпринимателя Арустамяна Араика Вагановича привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Кафе приостановило свою работу на территории Торгового комплекса "Ярмарка" на улице Гладкова в доме 10, сроком на 30 суток.

- Основанием для этого послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, выявленные при проведении выездной проверки, - сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Например, в кафе отсутствуют специальные оборудованные помещения для подготовки продовольственного сырья к производству кулинарной продукции. Не обеспечена ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, отсутствуют условия для промывки продовольственного сырья (овощей), не соблюдаются условия хранения и реализации горячих блюд. Не организованы и не проводятся в полном объеме дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU