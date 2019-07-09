2019-07-09T10:20:04+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в открытие первого в республике веломузея

Они побеседовали с горожанами и напомнили им о необходимости соблюдения правил дорожного движения
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД МВД по РТФото: УГИБДД МВД по РТ
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В понедельник, 8 июля, в парке «Велики» в Нижнекамске открылся первый в Татарстане музей велосипедов. В мероприятии приняли участие и сотрудники Госавтоинспекции. Они побеседовали с горожанами и напомнили им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, правилах управления велосипедом и пользе велозащиты.

Все участники открытия могли прокатиться на велосипедах разных эпох. На территории парка для детей были организованы игры, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, в честь открытия музея прошёл массовый велопробег. Его участниками стали более ста велосипедистов всех возрастов. В завершении мероприятия в парке прошли дебаты на тему «Опасные игры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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