В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в открытие первого в республике веломузея
В понедельник, 8 июля, в парке «Велики» в Нижнекамске открылся первый в Татарстане музей велосипедов. В мероприятии приняли участие и сотрудники Госавтоинспекции. Они побеседовали с горожанами и напомнили им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, правилах управления велосипедом и пользе велозащиты.
Все участники открытия могли прокатиться на велосипедах разных эпох. На территории парка для детей были организованы игры, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, в честь открытия музея прошёл массовый велопробег. Его участниками стали более ста велосипедистов всех возрастов. В завершении мероприятия в парке прошли дебаты на тему «Опасные игры».
ИСТОЧНИК KP.RU