В Татарстане трактор заехал на сено и перевернулся: один человек погиб

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-08T18:24:47+03:00

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Накануне в поле у деревни Русская Майна Алексеевского района Татартана во время трамбовки сена произошло смертельное ЧП. Погиб 59-летний механизатор. По данному факту проводится доследственная проверка.

На данный момент, по предварительным данным, известно, что мужчина, управляя трактором, заехал на вершину сенажной массы высотой несколько метров. В один из моментов механизатор не справился с управлением и перевернулся вместе с техникой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сообщает следственный комитет Татарстана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о том, возбуждать по факту данного ЧП уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU