2019-07-08T17:30:29+03:00
Происшествия

11 ножевых ранений, но он выжил: в Татарстане ревнивца подозревают в кровавой расправе над соперником

Он решил, что его избранница флиртует с другим
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину задержали, в ближайшее время в суде решиться вопрос о заключении его под стражу.Мужчину задержали, в ближайшее время в суде решиться вопрос о заключении его под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Набережных Челнах в отношении 30-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело за попытку убийства. На теле его жертвы насчитали не менее 11 ножевых ранений, но он выжил.

По версии следствия, 4 июля текущего года в поселке ГЭС татарстанского автограда подозреваемый вместе с сожительницей пришел в гости к 23-летнему потерпевшему. Мужчины вместе выпивали. Во время застолья гость не рассчитал своих сил и уснул. Когда же он проснулся, то решил, что его избранница флиртует с хозяином. Ревнивец схватил нож и устроил над соперником кровавую расправу. Потерпевшим видимо выжил только чудом, с места происшествия его увезли в больницу.

- Свою причастность к совершению преступления задержанный признал. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о помещении его под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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