СУ СКР Татарстана: мужчина, проигравшись в домино, зарезал победителя и спрятал его тело
4 июля в подполе дома поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района было найдено тело 39-летнего местного жителя. Мужчину зарезали. По данному факту тут же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Главным подозреваемым в котором стал 43-летний четырежды судимый приятель погибшего. Его задержали.
По версии следствия, в ночь на 4 июля мужчины выпивали в доме сожительницы подозреваемого. При этом они играли в домино и задержанный проигрывал. А победитель еще и оскорбил его в ходе этого.
Пьяный проигравший в итоге накинулся на приятеля с ножом. Зарезав его, он спокойно лег спать. Проснувшись злоумышленник спрятал тело в подпол. Но тут проснулась его сожительница. Женщина побежала в ближайший магазин и сообщила там о произошедшем. На место преступления вскоре прибыла полиция.
- Н время следствия подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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