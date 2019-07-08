2019-07-08T16:36:17+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: мужчина, проигравшись в домино, зарезал победителя и спрятал его тело

Его задержали и на время следствия поместили под стражу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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4 июля в подполе дома поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района было найдено тело 39-летнего местного жителя. Мужчину зарезали. По данному факту тут же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Главным подозреваемым в котором стал 43-летний четырежды судимый приятель погибшего. Его задержали.

По версии следствия, в ночь на 4 июля мужчины выпивали в доме сожительницы подозреваемого. При этом они играли в домино и задержанный проигрывал. А победитель еще и оскорбил его в ходе этого.

Пьяный проигравший в итоге накинулся на приятеля с ножом. Зарезав его, он спокойно лег спать. Проснувшись злоумышленник спрятал тело в подпол. Но тут проснулась его сожительница. Женщина побежала в ближайший магазин и сообщила там о произошедшем. На место преступления вскоре прибыла полиция.

- Н время следствия подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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