СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-08T18:56:56+03:00

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В полицию Чебоксар обратились трое потерпевших. У всех них во время посещения церкви на проспекте Тракторостроителей были похищены рюкзаки и сумки. Они пропадали, когда верующие, оставив их, переходили от одной иконы к другой. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «кража».

Для поимки вора полицейские организовали целую операцию. В итоге с поличным ими была поймана 51-летняя нигде не работающая жительница столицы Чувашии. Ранее в поле зрения правоохранителей она никогда не попадала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719031" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах за серию краж из церкви с поличным задержали безработную горожанку.

- На время расследования с нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU