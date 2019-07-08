В Чебоксарах за серию краж из церкви с поличным задержали безработную горожанку
В полицию Чебоксар обратились трое потерпевших. У всех них во время посещения церкви на проспекте Тракторостроителей были похищены рюкзаки и сумки. Они пропадали, когда верующие, оставив их, переходили от одной иконы к другой. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «кража».
Для поимки вора полицейские организовали целую операцию. В итоге с поличным ими была поймана 51-летняя нигде не работающая жительница столицы Чувашии. Ранее в поле зрения правоохранителей она никогда не попадала.
В Чебоксарах за серию краж из церкви с поличным задержали безработную горожанку.
- На время расследования с нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, - сообщили в МВД Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»