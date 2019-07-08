2019-07-08T15:41:27+03:00
Спорт

"Конкуренция огромная, но мы поборемся": Стали известны соперники Казани в борьбе за право принять матч за Суперкубок УЕФА

Город будет соревноваться со столицами Белоруссии, Финляндии, Северной Ирландии и Албании
Владимир КРУПСКИЙ
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"Казань Арена" соответствует стандартам УЕФА."Казань Арена" соответствует стандартам УЕФА.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казань всерьез вознамерилась принять у себя матч за Суперкубок УЕФА. Так, столица Татарстана уже подала официальную заявку на проведения матча между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2022-2023 годах.

- Мы впервые замахнулись на проведение этого матча в нашей стране. Были другие события, например, Москва принимала Лигу чемпионов УЕФА. Но матч Суперкубка, где встречаются победители Лиги Европы и Лиги чемпионов, впервые может пройти в нашей стране, – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Уже известны и соперники столицы Татарстана в борьбе за право принять матч за Суперкубок. Также на проведение поединка претендуют Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.

- Заявочная кампания не менее серьезная, чем была на право проведения Универсиады или чемпионата FINA. Достаточно сказать, что на сегодня известно уже порядка четырех кандидатов, среди которых Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. Конкуренция огромная, но мы все же поборемся, - пояснил Метшин.

Впрочем, этот список не окончательный. Все города-претенденты назовут в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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