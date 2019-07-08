СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-08T16:46:47+03:00

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У главы Чувашии Михаила Игнатьева появилась новая помощница. Ею стала бывшая врио министра экономиразвития региона Светлана Ананьева.

Игнатьев встретился с новой помощницей и обсудил ее обязанности. Так, Ананьева в пределах своих полномочий будет координировать продвижение прорывных проектов по развитию реального сектора экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, а также мероприятия по реализации нацпроектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU