У главы Чувашии Михаила Игнатьева появилась новая помощница
Ей стала бывшая врио министра экономиразвития региона Светлана Ананьева
Фото: пресс-служба официального портала органов власти Чувашии
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У главы Чувашии Михаила Игнатьева появилась новая помощница. Ею стала бывшая врио министра экономиразвития региона Светлана Ананьева.
Игнатьев встретился с новой помощницей и обсудил ее обязанности. Так, Ананьева в пределах своих полномочий будет координировать продвижение прорывных проектов по развитию реального сектора экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, а также мероприятия по реализации нацпроектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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