В Йошкар-Оле во время пожара в общежитии №8 было эвакуировано около 120 человек
В воскресенье, 7 июля, в 22.38 на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле загорелось студенческое общежитие №8. Из здания были оперативно эвакуированы около 120 человек. Никто не пострадал.
На место ЧП выехали 5 пожарных отделений и сотрудники службы пожаротушения. Однако их помощь в итоге не потребовалась – возгорание было ликвидировано при помощи огнетушителя.
Причиной пожара стал светильник на лестничной клетке 9 этажа. По информации МЧС Марий Эл, электрооборудование имело недостаток конструкции и изготовления.
В результате происшествия повреждены 2 светильника и закопчена стена на лестничной клетке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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