2019-07-08T15:14:39+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле во время пожара в общежитии №8 было эвакуировано около 120 человек

В здании загорелся светильник на 9 этаже
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС по Марий ЭлФото: МЧС по Марий Эл
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В воскресенье, 7 июля, в 22.38 на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле загорелось студенческое общежитие №8. Из здания были оперативно эвакуированы около 120 человек. Никто не пострадал.

На место ЧП выехали 5 пожарных отделений и сотрудники службы пожаротушения. Однако их помощь в итоге не потребовалась – возгорание было ликвидировано при помощи огнетушителя.

Причиной пожара стал светильник на лестничной клетке 9 этажа. По информации МЧС Марий Эл, электрооборудование имело недостаток конструкции и изготовления.

В результате происшествия повреждены 2 светильника и закопчена стена на лестничной клетке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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