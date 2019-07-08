В администрации Чебоксар назначены два новых начальника
В понедельник, 8 июля, на еженедельной планерке в администрации Чебоксар были представлены два новых начальника - руководители управления капитального строительства и реконструкции, а также управления экологии. Сделал это сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков.
Так, начальником управления капитального строительства и реконструкции стал Евгений Орлов. А управление экологии возглавил Дмитрий Гордеев, в течение года находившийся на этой должности, но в качестве исполняющего обязанности.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Чувашии»