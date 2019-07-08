2019-07-08T19:24:43+03:00
Общество

В администрации Чебоксар назначены два новых начальника

Сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков представил новых руководителей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июля, на еженедельной планерке в администрации Чебоксар были представлены два новых начальника - руководители управления капитального строительства и реконструкции, а также управления экологии. Сделал это сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Так, начальником управления капитального строительства и реконструкции стал Евгений Орлов. А управление экологии возглавил Дмитрий Гордеев, в течение года находившийся на этой должности, но в качестве исполняющего обязанности.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24