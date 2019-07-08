В администрации Чебоксар назначены два новых начальника

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-08T19:24:43+03:00

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В понедельник, 8 июля, на еженедельной планерке в администрации Чебоксар были представлены два новых начальника - руководители управления капитального строительства и реконструкции, а также управления экологии. Сделал это сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Так, начальником управления капитального строительства и реконструкции стал Евгений Орлов. А управление экологии возглавил Дмитрий Гордеев, в течение года находившийся на этой должности, но в качестве исполняющего обязанности.

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ИСТОЧНИК KP.RU