В Чебоксарах до 2020 года на реконструкцию закрывают Красную площадь

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-08T18:05:05+03:00

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Красную площадь в Чебоксарах до 2020 года закрывают на масштабную реконструкцию. Глава администрации города Алексей Ладыков в своем Instagram назвал это новой страницей в истории столицы Чувашии.

Известно, что на площади будут обновлены сети водоснабжения, канализации и связи, а также уложена тротуарная плитка и гранит. Набережную залива озеленят, установят скамейки, навигационные стенды и освещение. На территории появятся велопарковка и детская площадка, которая будет доступна также и для детей с ограниченными возможностями.

- Планируем завершить основные работы ко Дню Республики в 2020 году, - сообщил Ладыков.

Так, из-за ремонта День города Чебоксар-2019 (18 августа) будет отмечаться на других площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU