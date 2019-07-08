Съехала кювет и врезалась в дерево: в Чувашии в ДТП с иномаркой погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-08T13:11:11+03:00

Один пассажир выжил, но с места аварии был госпитализирован [фото]

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В этот понедельник, 8 июля, в 2.45 на 10 километре дороги «Чебоксары-Сыктывкар» около населенного пункта Типсирма произошло смертельное ДТП.

Так, по предварительным данным, 31-летний житель Новочебоксарска за рулем «Рено Логан», двигаясь со стороны Чебоксар, не справился с управлением. Из-за этого его машина съехала кювет и врезалась в дерево.

Водитель, пристегнутый ремнем безопасности, а также его непристегнутый 30-летний пассажир из Новочебоксарска, который сидел сзади, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Фото: ГИБДД Чувашии

При этом другой пассажир, в момент ДТП пристегнутый ремнем безопасности и сидящий спереди, - 31-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован с места аварии.

- Обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU