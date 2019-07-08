В Нижнекамске заключенные колонии изготовили для города клумбы-фигуры семейства лосей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-08T13:42:47+03:00

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На улице Лесной в Нижнекамске появились три большие фигурные клумбы лосей. Эти топиарные фигуры были изготовлены в мае 2019 года заключенными на территории исправительной колонии №4.

Фото: УФСИН Татарстана

Они обошлись в 368,5 тысяч рублей. На эти деньги необходимо было изготовить малые архитектурные формы с вертикальным озеленением в форме лосей и гномов.

Колония закупила необходимые материалы и подрядила на эту работу пять осужденных. В течение месяца они из арматурных каркасов и искусственного газона создавали семью лосей и двух гномов. Фигуры животных уже установлены, а другие конструкции пока находятся в колонии. Они ждут своей отгрузки, сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU