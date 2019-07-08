2019-07-08T17:36:12+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина попытался спасти своего кота и застрял на дереве вместо него

Само животное, видимо, испугалось хозяина и сбежало
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Инцидент в Чебоксарах произошел 4 июля в 23.34, но известно про это стало только сейчас. На пульт телефона Чувашкой аварийно-спасательной службы позвонил мужчина и сообщил, что ему требуется помощь - он залез на дерево, но обратно спуститься не смог.

На место - во двор жилого дома на улице Афанасьева, приехали спасатели. Им удалось быстро снять с дерева мужчину, который рассказал, зачем он туда залез.

Оказалось, что его кот взобрался на дерево, но обратно долго не спускался, сильно кричал и не давал покоя жителям дома. Тогда хозяин залез сам, но в это время кот его испугался и спрыгнул. А вот мужчина застрял на ветках вместо него. Вот и пришлось вызывать спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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