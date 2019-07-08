В Альметьевске появится стена, расшитая испанской художницей Ракель Родриго

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-08T11:26:04+03:00

20 и 21 июля жители и гости города смогут принять участие в создании трехмерной цветной инсталляции

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21 июля в Альметьевске появится трехмерная цветная инсталляция от испанской художницы Ракель Родриго. Она специально приедет в Татарстан, чтобы расшить крестиком стену одного из домов нефтяной столицы республики. Сделано это будет в рамках программы «Сказки о золотых яблоках».

Материалами для Ракель служат обычные сетки для ограждения и цветные шнуры. Вдохновением для новой работы художницы послужили местные полевые цветы.

- Как правило, в повседневных заботах горожане даже не имеют возможности полюбоваться ими. «Распустившись» в центре города, они точно не останутся незамеченными и будут радовать альметьевцев круглый год, даже зимой, - предает слова Ракель пресс-служба Минкульта Татарстана.

20 и 21 июля все желающие смогут помочь Ракель в создании инсталляции. А после художница станет участницей встречи с жителями «Диалог с городом».

ИСТОЧНИК KP.RU