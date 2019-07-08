2019-07-08T11:26:04+03:00
Общество

В Альметьевске появится стена, расшитая испанской художницей Ракель Родриго

20 и 21 июля жители и гости города смогут принять участие в создании трехмерной цветной инсталляции
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: facebook.com/arquicosturastudio/Фото: facebook.com/arquicosturastudio/
Изменить размер текста:

21 июля в Альметьевске появится трехмерная цветная инсталляция от испанской художницы Ракель Родриго. Она специально приедет в Татарстан, чтобы расшить крестиком стену одного из домов нефтяной столицы республики. Сделано это будет в рамках программы «Сказки о золотых яблоках».

Материалами для Ракель служат обычные сетки для ограждения и цветные шнуры. Вдохновением для новой работы художницы послужили местные полевые цветы.

- Как правило, в повседневных заботах горожане даже не имеют возможности полюбоваться ими. «Распустившись» в центре города, они точно не останутся незамеченными и будут радовать альметьевцев круглый год, даже зимой, - предает слова Ракель пресс-служба Минкульта Татарстана.

20 и 21 июля все желающие смогут помочь Ракель в создании инсталляции. А после художница станет участницей встречи с жителями «Диалог с городом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии раскрыли двойное убийство: задержан рецидивист
В Нижнекамске заключенные колонии изготовили для города клумбы-фигуры семейства лосей
Съехала кювет и врезалась в дерево: в Чувашии в ДТП с иномаркой погибли два человека
После ЕГЭ-2019 в Набережных Челнах не стали продлевать контракты с директорами отстающих школ
Разбил лобовое стекло иномарки, но выжил: в центре Казани сбили парня на электросамокате
«Единая Россия» растиражирует идеи Татарстана на всю страну
В Татарстане пенсионеров из пожара спас их сосед
Жительница Чебоксар с помощью такси украла детский велосипед для своего сына
Каждый пятый житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного интернета
9 июля в четырех районах Казани 80 домов на день оставят без света
В Казани пройдет фестиваль мороженного
Рустам Минниханов лично поздравил выпускника-"стобальника"
В Марий Эл сожитель забил свою подругу после ссоры
В Казани спасатели забрали пару лебедей с участка местного жителя
В Казани открывается "Цветочный фестиваль"
В Татарстане экологи поймали с поличным "черных копателей"
В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода
В Аксубаево состоялось открытие бюста первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву
Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на республиканском празднике чувашской культуры "Уяв"
В Казани на детской площадке аттракционов загорелся вагончик
В Набережных Челнах рассерженный внук заставлял бабушку прыгать с пятого этажа
В Набережных Челнах бетонная плита придавила коммунального рабочего
В Татарстане навязчивые и наглые коллекторы остались без лицензии
Татарстанские новобранцы, служащие в Преображенском полку, приняли присягу на Поклонной горе
"Рубин" усилился 18-летним грузинским полузащитником
Дождь, гроза и до 22 градусов тепла: Какая погода будет в Татарстане 7 июля
"Рубину" приписывают интерес к шведскому защитнику
7 июля в Чебоксарах продлят работу общественного транспорта