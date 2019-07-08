В Альметьевске появится стена, расшитая испанской художницей Ракель Родриго
21 июля в Альметьевске появится трехмерная цветная инсталляция от испанской художницы Ракель Родриго. Она специально приедет в Татарстан, чтобы расшить крестиком стену одного из домов нефтяной столицы республики. Сделано это будет в рамках программы «Сказки о золотых яблоках».
Материалами для Ракель служат обычные сетки для ограждения и цветные шнуры. Вдохновением для новой работы художницы послужили местные полевые цветы.
- Как правило, в повседневных заботах горожане даже не имеют возможности полюбоваться ими. «Распустившись» в центре города, они точно не останутся незамеченными и будут радовать альметьевцев круглый год, даже зимой, - предает слова Ракель пресс-служба Минкульта Татарстана.
20 и 21 июля все желающие смогут помочь Ракель в создании инсталляции. А после художница станет участницей встречи с жителями «Диалог с городом».
ИСТОЧНИК KP.RU