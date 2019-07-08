2019-07-08T10:25:19+03:00
Общество

В Казани пройдет фестиваль мороженного

Мероприятие состоится 13 и 14 июля в парке имени Горького
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фестиваль любимого десерта пройдет в парке имени ГорькогоФестиваль любимого десерта пройдет в парке имени ГорькогоФото: из материалов дела.
Изменить размер текста:

Уже в ближайшие выходные, 13 и 14 июля, в казанском парке имени Максима Горького пройдет ежегодный фестиваль мороженого. Свои самые лучшие и вкусные летние десерты представят более 25 производителей из Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани и других городов страны.

На вкус гостей фестиваля представят самые разнообразные десерты - черное, фруктовое, сырное, татарское с баурсаком, талкыш калеве и даже жареное мороженое. Для тех, кто имеет небольшие ограничения в еде, будут представлены десерты без сахара, глютена и молока, а также фитнес-продукты.

- Праздничную атмосферу будут создавать музыкальные выступления, все желающие смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах. Также для посетителей будут организованы игротека и конкурсы, - сообщили в пресс-служба АНО «Дирекция парков и скверов Казани».

Фестиваль пройдет с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии раскрыли двойное убийство: задержан рецидивист
В Нижнекамске заключенные колонии изготовили для города клумбы-фигуры семейства лосей
Съехала кювет и врезалась в дерево: в Чувашии в ДТП с иномаркой погибли два человека
После ЕГЭ-2019 в Набережных Челнах не стали продлевать контракты с директорами отстающих школ
Разбил лобовое стекло иномарки, но выжил: в центре Казани сбили парня на электросамокате
«Единая Россия» растиражирует идеи Татарстана на всю страну
В Татарстане пенсионеров из пожара спас их сосед
В Альметьевске появится стена, расшитая испанской художницей Ракель Родриго
Жительница Чебоксар с помощью такси украла детский велосипед для своего сына
Каждый пятый житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного интернета
9 июля в четырех районах Казани 80 домов на день оставят без света
Рустам Минниханов лично поздравил выпускника-"стобальника"
В Марий Эл сожитель забил свою подругу после ссоры
В Казани спасатели забрали пару лебедей с участка местного жителя
В Казани открывается "Цветочный фестиваль"
В Татарстане экологи поймали с поличным "черных копателей"
В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода
В Аксубаево состоялось открытие бюста первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву
Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на республиканском празднике чувашской культуры "Уяв"
В Казани на детской площадке аттракционов загорелся вагончик
В Набережных Челнах рассерженный внук заставлял бабушку прыгать с пятого этажа
В Набережных Челнах бетонная плита придавила коммунального рабочего
В Татарстане навязчивые и наглые коллекторы остались без лицензии
Татарстанские новобранцы, служащие в Преображенском полку, приняли присягу на Поклонной горе
"Рубин" усилился 18-летним грузинским полузащитником
Дождь, гроза и до 22 градусов тепла: Какая погода будет в Татарстане 7 июля
"Рубину" приписывают интерес к шведскому защитнику
7 июля в Чебоксарах продлят работу общественного транспорта