В Казани пройдет фестиваль мороженного

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-08T10:25:19+03:00

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Уже в ближайшие выходные, 13 и 14 июля, в казанском парке имени Максима Горького пройдет ежегодный фестиваль мороженого. Свои самые лучшие и вкусные летние десерты представят более 25 производителей из Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани и других городов страны.

На вкус гостей фестиваля представят самые разнообразные десерты - черное, фруктовое, сырное, татарское с баурсаком, талкыш калеве и даже жареное мороженое. Для тех, кто имеет небольшие ограничения в еде, будут представлены десерты без сахара, глютена и молока, а также фитнес-продукты.

- Праздничную атмосферу будут создавать музыкальные выступления, все желающие смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах. Также для посетителей будут организованы игротека и конкурсы, - сообщили в пресс-служба АНО «Дирекция парков и скверов Казани».

Фестиваль пройдет с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU