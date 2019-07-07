Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на республиканском празднике чувашской культуры "Уяв"
В субботу, 6 июля, на майдане поселка городского типа Аксубаево в Татарстане прошел праздник чувашской культуры «Уяв». Мероприятие собрало тысячи гостей с разных районов двух республик. Кроме того, в Аксубаево приехали творческие коллективы Башкортостана и Самарской области.
Мероприятие прошло на майдане в АксубаевоФото: Алина ГАБДУЛИНА
В мероприятии приняли участие более 40 творческих коллективовФото: Алина ГАБДУЛИНА
Главными гостями мероприятия стали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Они прошлись по торговым рядам, побывали в усадьбе чувашского быта, посмотрели праздничный концерт, а после и сами вышли на сцену.
Президент Татарстана поблагодарил за праздник его организаторов и гостей, а также главу Чувашии.
- Я искренне благодарен за такой подарок нашей республике и желаю, чтобы побольше таких праздников мы всегда проводили вместе, - отметил также Рустам Минниханов.
Президент Татарстана поблагодарил за праздник его организаторов и гостей, а также главу ЧувашииФото: Алина ГАБДУЛИНА
Михаил Игнатьев, в свою очередь, поблагодарил ветеранов за то, что они из поколения в поколение бережно передают молодым эти ценности – культурные, духовные ценности, традиции народов Чувашии, Татарстана и России в целом.
После они вручили государственные награды. Так, часы и благодарственную грамоту из рук Михаила Игнатьева получил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.
Часы и благодарственную грамоту из рук Михаила Игнатьева получил глава Аксубаевского района Камиль ГилмановФото: Алина ГАБДУЛИНА
После главы республик приняли участие в большом праздничном хороводе.
Рустам Минниханов: "Желаю, чтобы побольше таких праздников мы всегда проводили вместе"Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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