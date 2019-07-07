Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на республиканском празднике чувашской культуры "Уяв"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-07T14:30:06+03:00

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В субботу, 6 июля, на майдане поселка городского типа Аксубаево в Татарстане прошел праздник чувашской культуры «Уяв». Мероприятие собрало тысячи гостей с разных районов двух республик. Кроме того, в Аксубаево приехали творческие коллективы Башкортостана и Самарской области.

Мероприятие прошло на майдане в АксубаевоФото: Алина ГАБДУЛИНА

В мероприятии приняли участие более 40 творческих коллективовФото: Алина ГАБДУЛИНА

Главными гостями мероприятия стали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Они прошлись по торговым рядам, побывали в усадьбе чувашского быта, посмотрели праздничный концерт, а после и сами вышли на сцену.

Президент Татарстана поблагодарил за праздник его организаторов и гостей, а также главу Чувашии.

- Я искренне благодарен за такой подарок нашей республике и желаю, чтобы побольше таких праздников мы всегда проводили вместе, - отметил также Рустам Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил за праздник его организаторов и гостей, а также главу ЧувашииФото: Алина ГАБДУЛИНА

Михаил Игнатьев, в свою очередь, поблагодарил ветеранов за то, что они из поколения в поколение бережно передают молодым эти ценности – культурные, духовные ценности, традиции народов Чувашии, Татарстана и России в целом.

После они вручили государственные награды. Так, часы и благодарственную грамоту из рук Михаила Игнатьева получил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

Часы и благодарственную грамоту из рук Михаила Игнатьева получил глава Аксубаевского района Камиль ГилмановФото: Алина ГАБДУЛИНА

После главы республик приняли участие в большом праздничном хороводе.

Рустам Минниханов: "Желаю, чтобы побольше таких праздников мы всегда проводили вместе"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU