"Рубину" приписывают интерес к шведскому защитнику
Ради него казанцы готовы потратить почти миллион евро
Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, в клубе намерены укрепить оборону. Так, ряд СМИ приписывают "Рубину" интерес к защитнику шведского "Гетеборга" Карлу Старфельту.
При этом, сообщается, что казанский клуб намерен потратить на трансфер 24-летнего центрального защитника порядка 1 миллиона евро. В настоящий момент клубы ведут переговоры.
Другим претендентом на игрока назывался "Ростов", но руководство "Гетеборга" не устроила предложенная клубом цена.
ИСТОЧНИК KP.RU