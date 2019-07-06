"Рубину" приписывают интерес к шведскому защитнику

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-06T17:09:06+03:00

Ради него казанцы готовы потратить почти миллион евро

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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, в клубе намерены укрепить оборону. Так, ряд СМИ приписывают "Рубину" интерес к защитнику шведского "Гетеборга" Карлу Старфельту.

При этом, сообщается, что казанский клуб намерен потратить на трансфер 24-летнего центрального защитника порядка 1 миллиона евро. В настоящий момент клубы ведут переговоры.

Другим претендентом на игрока назывался "Ростов", но руководство "Гетеборга" не устроила предложенная клубом цена.

ИСТОЧНИК KP.RU