Житель Ульяновска ради спиртного крал из поликлиники детские коляски
С конца июня в полицию Ульяновска стали поступать заявления от населения о том, что у них крали детские коляски и велосипеды. При этом, пропадали при посещении детских лечебных учреждений. Пока граждане находились на приеме у врача, детские коляски бесследно исчезали.
В итоге полицейским удалось вычислить злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный житель города.
- Установлено, что похищенное имущество мужчина сдавал в ломбард или продавал гражданам по более низкой цене, а на вырученные денежные средства покупал алкогольную продукцию, - рассказали в пресс-службе МВД Ульяновской области..
По фактам краж проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU