2019-07-06T10:25:15+03:00
Происшествия

Житель Ульяновска ради спиртного крал из поликлиники детские коляски

Он дожидался, чтобы родители с детьми зашли а прием и именно в этот момент совершал кражи
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С конца июня в полицию Ульяновска стали поступать заявления от населения о том, что у них крали детские коляски и велосипеды. При этом, пропадали при посещении детских лечебных учреждений. Пока граждане находились на приеме у врача, детские коляски бесследно исчезали.

В итоге полицейским удалось вычислить злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный житель города.

- Установлено, что похищенное имущество мужчина сдавал в ломбард или продавал гражданам по более низкой цене, а на вырученные денежные средства покупал алкогольную продукцию, - рассказали в пресс-службе МВД Ульяновской области..

По фактам краж проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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