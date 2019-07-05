В Чебоксарах на двух улицах установят 11 новых остановок за 1,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-05T15:24:58+03:00

Перед домами №64 и 58 по улице Ярославская появится новая остановка «Поликлиника МВД»

Кроме того, за эти деньги там построят тротуары и произведут ремонт территории

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В Чебоксарах на улицах Ярославская и Энгельса установят 11 остановочных павильонов. Кроме того там будут построены тротуары и произведен ремонт. На эти цели направлено порядка 1,8 миллиона рублей.

В частности, павильоны появятся на остановках «Детский парк имени Николаева», «Проезд Школьный», «Гимназическая», «Поликлиника МВД», «Храм Рождества Христова» и «Деловой центр «Республика». А перед домами №64 и 58 по улице Ярославская и вовсе появится новая остановка «Поликлиника МВД», сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU