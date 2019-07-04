2019-07-04T10:56:00+03:00
Общество

13 июля в Казани пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»

Помимо соревнований, также запланировано проведение мастер-классов
Олег ЛУГОВОЙ
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Он пройдет с 12.00 до 18.00.Он пройдет с 12.00 до 18.00.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В следующую субботу, 13 июля, в столице Татарстана на Кремлевской набережной пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».

Помимо любительского чемпионата, также запланировано проведение мастер-классов для всех желающих.

Так, на главной набережной Казани будет работать 20 бесплатных площадок, где пришедших научат своими руками создавать воздушных змеев.

Итак, фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет с 12.00 до 18.00, вход бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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