13 июля в Казани пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
Помимо соревнований, также запланировано проведение мастер-классов
Он пройдет с 12.00 до 18.00.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:
В следующую субботу, 13 июля, в столице Татарстана на Кремлевской набережной пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».
Помимо любительского чемпионата, также запланировано проведение мастер-классов для всех желающих.
Так, на главной набережной Казани будет работать 20 бесплатных площадок, где пришедших научат своими руками создавать воздушных змеев.
Итак, фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет с 12.00 до 18.00, вход бесплатный.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU