2019-07-03T17:20:55+03:00
Общество

В Казани полностью отремонтируют улицу Академика Сахарова

Протяженность участка - почти 1,5 километра
Владимир КРУПСКИЙ
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Работы планируется завершить в конце июля.Работы планируется завершить в конце июля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани продолжается сезонный ремонт дорог. Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начат ремонт улицы Академика Сахарова протяженностью 1,3 километра. При этом, ремонтировать будут не только центральную магистраль, но и прилегающие внутриквартальные проезды.

На площади 33,7 тысяч квадратных метров будет уложен новый слой асфальтобетона из высокоплотной смеси ЩМА-20, отремонтированы тротуары, заменены дорожные и тротуарные бортовые камни. Также запланированы установка новых перильных ограждений, дорожных знаков, четырех автопавильонов и нанесение на проезжей части разметки из термопластика. На данный момент ведется фрезерование существующего покрытия и замена бортовых камней.

- Все работы планируется завершить до 31 июля, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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