Два молодых парня из Новочебоксарска совершили убийство, чтобы скрыть грабеж

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-03T15:47:46+03:00

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября прошлого года

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В Верховном суде Чувашии рассмотрят уголовное дело в отношении двух молодых людей 18 и 19 лет. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц с целью скрыть другое преступление. Кроме того, 18-летний парень обвиняется в грабеже и угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, в ночь с 14 на 15 сентября 2018 года в кафе по улице Молодежная в Чебоксарах произошла ссора между 18-летним парнем и ранее незнакомым ему 28-летним уроженцем деревни Мижеры.

В ходе конфликта они вышли на улицу и зашли за кафе. Там первый повалил второго на землю, нанеся ему удары кулаком по лицу, похитил у него смартфон и деньги. После, с целью сокрытия факта грабежа, 18-летний парень вместе со своим 19-летним другом жестоко избили пострадавшего и скрылись с места преступления.

- Потерпевший от полученных травм скончался через короткий промежуток времени, сообщает пресс-служба следственного комитета Чувашии.

Кроме того, вечером 12 сентября прошлого года 18-летний обвиняемый размахивал кухонным ножом перед родственницей и угрожал ей убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU