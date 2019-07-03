2019-07-03T13:32:56+03:00
Происшествия

В Альметьевске ранее судимый водитель автобуса после ссоры зарезал диспетчера АПОПАТ

Женщина скончалась в реанимации
Лика ИСАЕВА
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Мужчина напал с ножом на женщину-диспетчераМужчина напал с ножом на женщину-диспетчераФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла 2 июля на территории Альметьевского производственного объединения пассажирского автотранспорта. Там поссорились 38-летняя женщина и 42-летний водитель автобуса. Между сотрудниками предприятия, как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, были неприязненные отношения, и во время ссоры мужчина схватился за нож. Пострадавшую увезли в больницу, но врачи не сумели спасти женщину - она скончалась в реанимации от полученных травм.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за нанесение побоев и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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