Центробанк России выпустил три тысячи серебряных монет, посвященных 550-летию Чебоксар

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-03T12:51:42+03:00

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Центробанк России выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 550-летию Чебоксар. Ее тираж составил всего 3 тысяч штук.

Известно, что монета диаметром 39 миллиметров имеет массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма, 925 пробы сплава.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, номинал монеты, дата, обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной же стороне расположены рельефные изображения достопримечательностей Чебоксар: драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города.

ИСТОЧНИК KP.RU