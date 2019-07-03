2019-07-03T11:51:07+03:00
Экономика

В чебоксарском поселке Сосновка установят уличное освещение за 1,3 миллиона рублей

Сейчас завезены все необходимые материалы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixаbay.comФото: pixаbay.com
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В поселке Сосновка в Чебоксарах начались работы по строительству и реконструкции уличного освещения. На это из бюджета Чебоксар выделили 1,3 миллиона рублей. Сейчас завезены все необходимые материалы.

Известно, что строительство уличного освещения проведут по улице Поселковая и переулку Школьный вдоль дороги и тротуара. Реконструкция же произойдет по улице Биржевая. Там старые светильники заменяются на новые, снабженные энергоэффективными натриевыми лампами, также будут заменены старые опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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