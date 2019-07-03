В чебоксарском поселке Сосновка установят уличное освещение за 1,3 миллиона рублей
Сейчас завезены все необходимые материалы
Фото: pixаbay.com
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В поселке Сосновка в Чебоксарах начались работы по строительству и реконструкции уличного освещения. На это из бюджета Чебоксар выделили 1,3 миллиона рублей. Сейчас завезены все необходимые материалы.
Известно, что строительство уличного освещения проведут по улице Поселковая и переулку Школьный вдоль дороги и тротуара. Реконструкция же произойдет по улице Биржевая. Там старые светильники заменяются на новые, снабженные энергоэффективными натриевыми лампами, также будут заменены старые опоры.
ИСТОЧНИК KP.RU