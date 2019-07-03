В Чебоксарах появился необычный арт-объект: виолончель, рояль и пюпитр
В столице Чувашии возле детской музыкальной школы №4, расположенной на улице Университетской, еще в 2018 году появился необычный арт-объект: очень красивый кованный рояль. Из него весной сделали клумбу.
Но преображение площадки перед школой этим не ограничилось. Там появились кованные виолончель и пюпитр. Родители учеников своими силами озеленили территорию: высадили петунии, хвойные растения, высеяли газоны.
В канун празднования 550-летия города Чебоксары «Музыкальный АrtОстровок» стал настоящим украшением, считают сотрудники музыкальной школы..
ИСТОЧНИК KP.RU
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