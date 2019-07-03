В Чебоксарах появился необычный арт-объект: виолончель, рояль и пюпитр

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-03T10:08:55+03:00

Вот такие арт-объекты появились в Чебоксарах

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В столице Чувашии возле детской музыкальной школы №4, расположенной на улице Университетской, еще в 2018 году появился необычный арт-объект: очень красивый кованный рояль. Из него весной сделали клумбу.

Но преображение площадки перед школой этим не ограничилось. Там появились кованные виолончель и пюпитр. Родители учеников своими силами озеленили территорию: высадили петунии, хвойные растения, высеяли газоны.

В канун празднования 550-летия города Чебоксары «Музыкальный АrtОстровок» стал настоящим украшением, считают сотрудники музыкальной школы..

ИСТОЧНИК KP.RU