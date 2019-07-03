2019-07-03T10:08:55+03:00
Общество

В Чебоксарах появился необычный арт-объект: виолончель, рояль и пюпитр

Скульптуры установили возле музыкальной школы имени Ходяшевых
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Вот такие арт-объекты появились в ЧебоксарахВот такие арт-объекты появились в Чебоксарах
Изменить размер текста:

В столице Чувашии возле детской музыкальной школы №4, расположенной на улице Университетской, еще в 2018 году появился необычный арт-объект: очень красивый кованный рояль. Из него весной сделали клумбу.

Но преображение площадки перед школой этим не ограничилось. Там появились кованные виолончель и пюпитр. Родители учеников своими силами озеленили территорию: высадили петунии, хвойные растения, высеяли газоны.

В канун празднования 550-летия города Чебоксары «Музыкальный АrtОстровок» стал настоящим украшением, считают сотрудники музыкальной школы..

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УНИКС продлил контракты с Колесниковым и Сергеевым
В Чувашии из-за мигрантов на месяц приостановили работу пилорамы
Дно Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
В Казани выберут лучшую девушку-водителя
Казань потратит 157,5 миллионов рублей на покупку 15 новых троллейбусов
В Альметьевске ранее судимый водитель автобуса после ссоры зарезал диспетчера АПОПАТ
Изменился график отключения горячей воды в Набережных Челнах
Центробанк России выпустил три тысячи серебряных монет, посвященных 550-летию Чебоксар
3 июля Вилле Хаапасало посетит Елабугу, где закончит съемки цикла программ о Татарстане
С 5 по 7 июля в Набережных Челнах перекроют движение по Набережночелнинскому проспекту
В чебоксарском поселке Сосновка установят уличное освещение за 1,3 миллиона рублей
Четыре района Казани 4 июля останутся без света
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в очередной отпуск
Марат Галеев: Дальнейшее развитие промышленности Татарстана связано с нацпроектом «Производительность труда»
В Татарстане столкнулись легковушка и вахтовый автобус
В Казани сбили пьяного пешехода
В Казани на "зебре" сбили мужчину на электросамокате
В Казани пройдут показы нового сборника летних приключений Маши и Медведя
В Татарстане из цирка сбежал тигр
Осужденные в колонии Чувашии могут заняться сортировкой и переработкой мусора
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России