2019-07-02T18:04:27+03:00
Происшествия

В Марий Эл пенсионер на УАЗе сбил 12-летнего мальчика на мопеде

Пострадавшего с места ДТП отправили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места столкновенияС места столкновенияФото: МВД по Марий Эл
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Столкновение произошло в понедельник, 1 июля, в 18.05 на улице Шестакова в Волжске. Как уже установили Госавтоинспекторы Марий Эл, 60-летний водитель отечественного автомобиля «УАЗ-396259»- буханка, грубо нарушил правила дорожного движения - совершая поворот налево, он не пропустил на встречке мопед «ЗИД50 ПИЛОТ». Последним управлял 12-летний мальчик.

- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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