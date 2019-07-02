В Марий Эл пенсионер на УАЗе сбил 12-летнего мальчика на мопеде
Столкновение произошло в понедельник, 1 июля, в 18.05 на улице Шестакова в Волжске. Как уже установили Госавтоинспекторы Марий Эл, 60-летний водитель отечественного автомобиля «УАЗ-396259»- буханка, грубо нарушил правила дорожного движения - совершая поворот налево, он не пропустил на встречке мопед «ЗИД50 ПИЛОТ». Последним управлял 12-летний мальчик.
- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»