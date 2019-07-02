СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-02T16:56:02+03:00

По предварительным данным, никто в данном ДТП не пострадал [видео]

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Авария с участием кроссовера с госномерами Германии произошла 28 июня, но известно про это стало только сейчас. Так, выложивший видео происшествия сообщает, что после дождя между селами Атлашево и Шоршелы в Чебоксарском районе на обочине образовалось скользкое глинистое покрытие.

Водитель иномарки, ехавшей впереди, решил затормозить и выехал на обочину. Он не успел остановиться полностью, как его кроссовер заскользил и несколько раз перевернулся.

В Чувашии на трассе перевернулся турист из Германии.https://forum.zarulem.ws/index.php?act=findpost&pid=5899610

По предварительным данным, в данном ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU