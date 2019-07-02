В Чувашии женщина-водитель на иномарке во время ДТП вылетела в кювет и перевернулась
Авария с участием иномарки "Датсун" и отечественной "десятки" произошла в субботу, 29 июня, в 13.10 на автодороге "Вятка" возле деревни Чемурша в Чебоксарском районе. Но видео аварии в открытом доступе оказалось только сейчас.
В Чувашии женщина-водитель на иномарке во время ДТП вылетела в кювет и перевернулась.
Так, 21-летний чебоксарец на "десятке" решил свернуть с дороги на второстепенную, но следующая сзади в попутном направлении 34-летняя женщина-водитель "Датсуна" решила ускориться на дороге, обгоняя притормозившую фуру. Грузовик пропускал "десятку". В итоге иномарка врезалась в отечественную легковушку.
Сразу после столкновения "Датсун" вылетел во встречный кювет и несколько раз перевернулась. Женщину и ее 13-летнюю дочь спасли ремни безопасности. Госпитализация им не потребовалась.
Во время разбора аварии выяснилось, что водитель ВАЗ-2110 не имел водительских прав. В отношении него составлено три административных протокола. Он получил незначительные травмы, сообщают в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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