СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-02T15:56:55+03:00

На момент столкновения в салоне автомобиля находилась также ее 13-летняя дочь [видео]

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Авария с участием иномарки "Датсун" и отечественной "десятки" произошла в субботу, 29 июня, в 13.10 на автодороге "Вятка" возле деревни Чемурша в Чебоксарском районе. Но видео аварии в открытом доступе оказалось только сейчас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/717999" frameborder="0"></iframe> В Чувашии женщина-водитель на иномарке во время ДТП вылетела в кювет и перевернулась.

Так, 21-летний чебоксарец на "десятке" решил свернуть с дороги на второстепенную, но следующая сзади в попутном направлении 34-летняя женщина-водитель "Датсуна" решила ускориться на дороге, обгоняя притормозившую фуру. Грузовик пропускал "десятку". В итоге иномарка врезалась в отечественную легковушку.

Сразу после столкновения "Датсун" вылетел во встречный кювет и несколько раз перевернулась. Женщину и ее 13-летнюю дочь спасли ремни безопасности. Госпитализация им не потребовалась.

Во время разбора аварии выяснилось, что водитель ВАЗ-2110 не имел водительских прав. В отношении него составлено три административных протокола. Он получил незначительные травмы, сообщают в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU