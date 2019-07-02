2 июля после модернизации открылся Казанский молочный комбинат

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-02T14:57:27+03:00

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2 июля в столице Татарстана состоялось торжественное открытие Казанского молочного комбината (КМК) после первого этапа его модернизации. В церемонии запуска нового производства принял участие президент республики Рустам Минниханов.

Глава региона попробовал первую партию мороженого.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня казанское предприятие поставляет свою продукцию на экспорт, а также осуществляет поставки в 70 регионов России.

Кроме того, по его словам, у Казанского молочного комбината есть еще много интересных идей – в частности, производство молока для школьников в рамках программы «Школьное молоко».

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ИСТОЧНИК KP.RU